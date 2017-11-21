ВМС Аргентины опровергли связь шумов с пропавшей подлодкой

Представитель военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил, что зафиксированные аргентинскими военными шумы не имеют отношения к пропавшей аргентинской подводной лодке «Сан-Хуан», сообщает Reuters.

21 ноября сонарные системы двух кораблей ВМФ Аргентины зафиксировали шумы, напоминающие удары металлическим предметом по корпусу корабля.Поскольку экипажи терпящих бедствие подводных лодок нередко стучат по корпусу субмарин, чтобы привлечь внимание проходящих кораблей, появилась версия, что шумы производят моряки пропавшей 17 ноября подлодки, на борту которой находились 44 человека.

Однако Бальби заявил: «Зафиксированный специальными приборами шум был тщательно проанализирован, эксперты пришли к выводу, что он не может исходить от подлодки».

Между тем местонахождение пропавшей субмарины до сих пор не установлено. К поискам привлечены 14 судов и 10 самолетов, в том числе предоставленные иностранными государствами.