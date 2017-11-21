ИГ объявило о захвате российского танка Т-90

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) обнародовала видеозапись, на которой запечатлен якобы захваченный террористами в Сирии танк российского производства Т-90. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, который ведет мониторинг деятельности террористов.

Согласно сообщению Directorate 4, изначально в ИГ приняли захваченный танк за Т-72. В настоящее время он, по данным Directorate 4, используется в боях против сирийской армии и ее союзников в долине Евфрата.

Верифицировать данную информацию не представляется возможным, однако эксперты после изучения видеозаписи допустили, что речь идет о танке, якобы уничтоженном ИГ 16 ноября.