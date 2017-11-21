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21 ноября 2017, 16:46
Amazon Apple Google IT налоги Федеральная налоговая служба

«Налог на Google» принес в бюджет РФ 7 млрд рублей

Налоги
Налоги
Фото: marketersmedia.com

Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что закон, обязывающий иностранные компании регистрироваться в России и платить НДС, в текущем году принес в российский бюджет около 7 млрд рублей, сообщает РБК.

Мишустин отметил: «Большие крупные гиганты в этом смысле настроены на содействие и исполнение налогового законодательства, принципы самоначисления они исполняют, и поэтому там проблем нет. Около 7 млрд рублей сегодня эти 131 компания оплатили добровольно в казну».

Руководитель ФНС отметил, что крупные IT-компании «определяют свою налоговую политику как очень прозрачную» и не пытаются уклоняться от уплаты НДС, тогда как «компании поменьше» пытаются это сделать.

Напомним, так называемый «налог на Google» начал действовать в России 1 января текущего года. Зарубежные компании обязаны зарегистрироваться в России как налоговые резиденты и платить НДС в размере 18% с продажи цифровых услуг. «Налог на Google»платят в России и такие гиганты как Apple, Google, Amazon и Alibaba.

При этом ряд компаний включает НДС в стоимость услуг, что привело к их подорожанию для конечного пользователя.

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