Тиньков продаст ценные бумаги на 236 млн долларов

Головная компания Тинькофф Банка TCS Group Holding избавится от 12 млн глобальных депозитарных расписок (это равноценно доле в 6,6%). TCS Group владеет 100% «Тинькофф Страхования» и ТКС Банка, который в рейтинге «Интерфакс-100» по итогам третьего квартала оказался на 33-м месте по объему активов.

Накануне вечером, когда появилось сообщение о продаже депозитарных расписок, акции TCS оценивались по 19,7 доллара за штуку. Из этого расчета рыночная стоимость доли, выставленной Тиньковым на продажу, превышает 236 млн долларов.

Ценные бумаги выставлены на Лондонскую биржу компанией Tadek Holding & Finance S.A. и будут проданы с использованием ускоренной процедуры под контролем Morgan Stanley​. Сроки сделки в сообщении самой TCS Group не раскрываются.

Пресс-служба компании уточнила, что при продаже всего выставленного на биржу пакета целиком у продавца останется 48% холдинга. Продажу бумаг из этой доли структуры Тинькова обещают не осуществлять затем в течение полугода. Сам он заявил РБК, что в «период волатильности» рынка оказывал поддержку инвесторам и «выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать», но теперь, после восстановления котировок бумаг компании, «пришла пора продать часть пакета обратно в рынок». Бизнесмен выразил надежду, что этот шаг «поспособствует дальнейшему улучшению ликвидности» расписок.

По словам старшего аналитика по банковскому сектору «Атон» Михаила Ганелина, Тиньков выбрал удачный момент для фиксации прибыли по акциям своего банка — они как раз превысили стоимость своего первичного размещения четыре года назад (тогда за одну бумагу давали 17,5 доллара). Однако ускоренная процедура продажи, по словам эксперта, обычно предполагает скидку в 5-7%.

Акции банка TCS дорожают с прошлого года, в течение которых их стоимость увеличилась с 3 до 10,5 долларов за штуку. Сам Олег Тиньков занимает 79-е место в составленном журналом Forbes рейтинге 200 богатейших бизнесменов РФ, его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов.