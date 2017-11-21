Вице-спикер ГД допустил принятие закона о запрете на рекламу Google

Размещение рекламы в Google могут запретить в России на законодательном уровне. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, речь идет об ответных действиях в связи с мерами, которые США принимают в отношении российского телеканала RT и информационного агентства Sputnik.

«Два слова о том, как мы будем дальше действовать. Нас тоже очень беспокоит ситуация с нежелательной, опасной для читателей рекламной информацией в соцсетях… И если глобальные компании, такие как Google, Facebook, говорят в американском конгрессе, что они не могут отделить плохую рекламу от хорошей, опасную от неопасной, мы тоже, знаете, этим озабочены», — цитирует Толстого РИА Новости.

Вице-спикер нижней палаты российского парламента считает необходимым «встретиться и поговорить» о том, как достичь должного уровня защиты граждан РФ «от опасного контента».

«Если это невозможно сделать, то тогда давайте просто перекроем всю эту рекламу законодательным решением. Да, она не коснется, может быть, иностранных резидентов, но российских точно коснется», — заверил депутат, напомнив, что компания Google ежегодно зарабатывает в России 34 млрд долларов.

Напомним, ранее Эрик Шмидт — глава совета директоров холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, — сообщил о работе над понижением позиций Sputnik и RT в Google.News. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ответ заявила, что администрация Google официально признала отсутствие нарушений телеканалом правил новостной платформы.