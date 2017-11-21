Белорусское ТВ показало допрос арестованного за шпионаж украинца

Фрагменты допроса украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы арестовали по подозрению в шпионаже на Киев, показали накануне в вечернем эфире государственных телеканалов Белоруссии.

В частности, был продемонстрирован «фрагмент записи допроса, где разведчик называет своего координатора — украинского дипломата, аккредитованного в Минске». Арестованный, сидя за столом, рассказывает о том, как в прошлом году был переведен из отдела «журналистов под прикрытием» в другой отдел — где под прикрытием работают дипломаты. По словам Шаройко, эта кадровая перестановка произошла «при смене руководителя».

Назвать ее причины задержанный украинец затруднился, но предположил, что «это делалось в преддверии приезда в Белоруссию на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича», с которым Шаройко, по его словам, знаком еще со времен службы в украинской армии.

Кроме того, в новостных сюжетах на белорусских государственных телеканалах показали фрагменты видеосъемки, сделанной при задержании других фигурантов «шпионского дела», — включая гражданина Белоруссии, подозреваемого в получении секретных сведений в пользу Украины.

Напомним, Шаройко задержали в Минске еще в минувшую пятницу. Официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин сообщил, что задержанный на допросе назвался кадровым сотрудником украинской разведки. Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, заявив, что журналист непричастен к шпионажу на территории соседней республики.