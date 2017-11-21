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21 ноября 2017, 10:03
гражданская авиация Минтранспорта отставки-назначения

СМИ узнали об уходе замминистра транспорта из-за «Вим-Авиа»

Замглавы Минтранса Валерий Окулов
Замглавы Минтранса Валерий Окулов
Министерство транспорта РФ

Источники в транспортной отрасли утверждают, что уже принципиально решен вопрос об отставке Валерия Окулова — заместителя министра транспорта РФ. По их словам, причиной этого кадрового решения стала кризисная ситуация с авиакомпанией «Вим-Авиа», пишет «Коммерсантъ».

Судя по информации источников, постановление об отставке чиновника подпишет в ближайшее время глава российского правительства Дмитрий Медведев. Слухи о том, что именно Окулов будет уволен за историю с «Вим-Авиа», ходили уже достаточно давно.

Пост замминистра транспорта при тогдашнем главе ведомства Игоре Левитине Окулов занял в 2009 году, нынешней весной ему исполнилось 65 лет, и в СМИ появилась информация о том, что чиновнику придется либо уйти на пенсию, либо в отставку, либо заключить новый годовой контракт.

«После того как кризис с вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» закончился, настало время распределить ответственность», — цитирует «Коммерсантъ» одного из своих источников.

Другой источник — в правительстве РФ — пояснил, что увольнять за историю с авиакомпанией самого министра транспорта Максима Соколова «сейчас нет смысла», поскольку кабинет министров все равно уйдет в отставку после президентских выборов в марте 2018 года.

Однако вопрос о наказании ответственных за разразившийся кризис на отечественном рынке авиаперевозок по-прежнему остается актуальным и требует реакции властей. «Выбор пал на человека, курирующего авиацию в Минтрансе, тем более ему уже продлевали срочный контракт», — пояснил собеседник газеты в авиапроме.

Напомним, в конце сентября из-за критической ситуации, возникшей из-за фактической неспособности «Вим-Авиа» обслуживать свои кредиты, президент РФ Владимир Путин критически отозвался о работе министра транспорта Максима Соколова и объявил ему о неполном служебном соответствии. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал глава государства.

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