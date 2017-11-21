Глава Роструда призвал россиян работать больше

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов считает, что россиянам следует больше времени уделять работе, а не устраивать праздники по неоправданным поводам. Такое заявление чиновник сделал в интервью ТАСС в качестве комментария по поводу идеи ввести День специалиста по блокчейну (или криптовалютам).

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», – разъяснил свою точку зрения Вуколов.

Напомним, с предложением учредить в России День специалиста по криптовалютам (блокчейну) выступили представители отечественного финансового рынка. Об их инициативе в конце прошлого месяца сообщила заместитель министра труда РФ Любовь Ельцова. В середине сентября идея обсуждалась в стенах Минтруда, но не встретила там поддержки.

Эксперты регулярно отмечают, что в России слишком много праздников, и их обилие негативно влияет на состояние национальной экономики: в частности, в 2016 году потери от праздничного «простоя» в общей сложности превысили 1 трлн рублей.