Роскомнадзор потребует от Google объяснений по ранжированию RT и Sputnik

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров заявил, что его ведомство намерено направить в Google запрос в связи с обещанием компании понизить телеканал RT и агентство Sputnik в новостной выдаче в Google News, сообщает ТАСС.

Ранее председатель совета директоров Alphabet (материнская компания Google) и ее бывший гендиректор Эрик Шмидт заявил, что компания планирует понизить ранжирование в Google News сайтов, которые якобы транслируют «российскую пропаганду». При этом Шмидт отметил, что RT и Sputnik не грозит блокировка.

Руководитель Роскомнадзора в ответ на это заявил: «Очевидно, мы будем защищать наши средства массовой информации, посмотрим, насколько дискриминационной эта мера будет по фактическому воплощению. Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам как регулятору Российской Федерации разъяснить, что дословно значит их термин "ранжирование"».

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян напомнила, что в Google признали отсутствие нарушений телеканалом правил платформы.