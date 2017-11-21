ЛДПР выбрала Жириновского своим кандидатом в президенты

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в шестой раз за свою политическую карьеру примет участие в выборах президента страны: о планах по выдвижению его кандидатом заявил по итогам заседания думской фракции партии вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

По его словам, участники состоявшегося накануне «совместного заседания Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе» единогласно поддержали выдвижение Жириновского, передает ТАСС.

Наряду с ним о своем желании принять участие в выборах президента РФ в качестве кандидатов ранее заявили основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, недавно осужденный и освобожденный в связи с истечением срока давности по делу бизнесмен Сергей Полонский, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, журналист и юрист Екатерина Гордон и оппозиционер Алексей Навальный (которого, как неоднократно предупреждала глава ЦИК РФ Элла Памфилова, не допустят к регистрации из-за судимости).

Кроме того, зарегистрироваться в качестве кандидатов собирались несколько общественников, но в случае с самовыдвиженцами существует серьезное препятствие: они, согласно российскому законодательству, обязаны для регистрации представить 300 тысяч подписей (кандидаты от непарламентских партий собирают по 100 тысяч подписей, а представители парламентских партий вообще освобождены от этого условия).