Вероятный преемник Мугабе покинул Зимбабве из-за опасений за свою жизнь

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, избранный временным лидером правящей партии страны «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ZANU PF), покинул Зимбабве, опасаясь за свою жизнь, сообщает iHarare.com.

В заявлении Мнангагвыговорится: «Могу подтвердить, что президент Роберт Габриэль Мугабе связался со мной и пригласил меня вернуться домой для обсуждения текущих политических событий в стране. Я сказал президенту, что не вернусь домой до тех пор, пока не буду убежден в личной безопасности в связи с тем, как со мной обращались и как ко мне относились до увольнения».

Мнангагва отметил, что вернется в Зимбабве только в том случае, если коллеги по партии и вооруженные силы гарантируют его безопасность.

Между тем ZANU-PF вынесла на рассмотрение парламента Зимбабве проект документа, в котором Роберт Мугабе обвиняется в спаде экономики и неуважении к закону. Ожидается, что на основании этого документа Мугабе в ближайшее время будет объявлен импичмент.

Ранее Роберту Мугабе уже предлагали уйти в отставку под угрозой импичмента. Он должен был объявить о своем уходе в обращении к нации 19 ноября. В последний момент Мугабе отказался зачитывать подготовленное для него заявление и сообщил, никуда не уйдет, а, напротив, собирается в декабре 2017 года провести конгресс правящей партии.