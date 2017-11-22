Главой «Яндекса» в России назначен Грег Абовский

С 1 декабря 2017 года глава «Яндекса» в России Александр Шульгин уйдет в отставку, а его место займет финансовый директор Грег Абовский, говорится в пресс-релизе компании.

Абовский совместит обязанности операционного и финансового директоров, руководить компанией по-прежнему будет Аркадий Волож. Он уже поблагодарил Шульгина за блестящее исполнение нелегких задач, и трансформацию компании для развития новых бизнес-направлений.

«Грег Абовский прекрасно чувствует "Яндекс" и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник», — добавил Волож.

Александр Шульгин отметил, что «Яндекс» находится в прекрасной форме, и сообщил, что Грег Абовский может ему многое дать. О себе же он заявил, что «пришло время двигаться дальше».