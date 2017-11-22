В Индии успешно запустили «БраМос» с истребителя

Российско-индийское СП «БраМос Аэроспейс» заявило об успешном запуске противокорабельной крылатой ракеты «БраМос» с борта истребителя ВВС Индии Су-30МКИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение совместного предприятия.

«Пуск крылатой ракеты "БраМос" проводился по надводной цели в Бенгальском заливе и признан полностью успешным», — говорится в сообщении.

Для интеграции с истребителем ранее состоявшей на вооружении только у сухопутных войск Индии ракеты ее вес был уменьшен на 500 кг до 2,5 тн.

Известно, что испытательный выполняли два самолета — один был носителем ракеты, со второго велась съемка испытаний от запуска двигателя до поражения цели.

Дальность ракеты составляет 450 км, скорость — 2,8 Махов.