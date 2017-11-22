В Анкаре сообщили о начале поставок в Турцию С-400 в 2019 году

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил телеканалу NTV, что первые поставки российских комплексов С-400 могут начаться в 2019 году.

В сентябре 2017 года президент Турции Реджип Эрдоган рассказал, что уже внесен первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400.

17 ноября заместителя помощника министра ВВС США Хейди Грант заявила, что если договоренность между Турцией и Россией все-таки будет достигнута, американская сторона лишит Анкару доступа к технологиям НАТО.