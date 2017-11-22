ЦБ начал мониторить телеграм-каналы для борьбы с информатаками

Центробанк в целях борьбы с информационными атаками на банки начал анализировать содержание телеграм-каналов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева.

«Мы говорим об информационной безопасности, куда включаются информационное пространство и противодействие атакам, создаваемым искусственно в интернете и реальном пространстве и нацеленным на создание негативной ситуации вокруг какого-то объекта и нарушение его работоспособности. Для того, чтобы заранее понимать, что происходит в информпространстве в отношении финансовых организаций, этот мониторинг ведется доступными нам средствами — мониторинг социальных сетей, СМИ, безусловно, телеграм-каналы туда тоже попадают», — отметил он.

По его словам, существует два вида атак. Если первые нацелены на то, чтобы нарушить работоспособность нормального объекта, то вторые — на создание объектом при возникновении проблем определенного информационного поля.