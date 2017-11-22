Двум участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявлено обвинение

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил ТАСС, что следствие предъявило обвинение двум участникам конфликта с охранниками комплекса «Москва – Сити».

Он рассказал, что М. Исмаилов и Э. Хамидов заключены под стражу на два месяца по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц, а также по статье «Хулиганство».

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова подтвердила агентству эту информацию.

Ранее сообщалось, что 17 ноября на территории комплекса «Москва – Сити» состоялась перестрелка между охранниками двух посетителей ресторана. Было задержано шесть человек.