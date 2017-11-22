Путин обсудил готовность экономики к быстрому увеличению объёмов оборонной продукции

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса заявил, что способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности», — сказал Путин.

Президент напомнил, что эта тема уже обсуждалась в 2015-2016 годах, и он давал поручения по проведению модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск. Он заслушал доклады представителей ведомств по этой теме.