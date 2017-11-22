Умар Джабраилов признал свою вину и попросил учесть заслуги

Обвиняемый в хулиганстве с применением оружия чеченский экс-сенатор Умар Джабраилов признал свою вину в ходе заседания Тверского суда Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Умар Джабраилов был задержан 29 августа в гостинице Four Seasons после сообщения владельцев отеля о том, что в своем номере он открыл стрельбу из наградного пистолета. Пострадавших не было, по факту было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

В октябре Джабраилов был оштрафован Тверским судом Москвы на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков. Он извинился за инцидент, связав с его с нервным срывом и контузией.

Прокурор попросил суд назначить ему два года заключения условно, так как своим поступком экс-сенатор проявил неуважение к обществу, пишет РИА Новости.

Умар Джабраилов назвал предложенное наказание «слишком жестоким и необоснованным», не учитывающим его предыдущие заслуги и «то, что я делал для Родины». Его адвокат настаивает на штрафе.