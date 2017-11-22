ГД и Совфеду разрешат запрещать въезд нежелательным иностранцам

21 ноября комитет Госдумы по законодательству одобрил заключение о принципе взаимности с другими странами, вынесенное на предложение разрешить Госдуме и Совфеду препятствовать въезду в РФ иностранцам, чьи действия «ущемляют общепризнанные в России ценности». Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.

Внесенный депутатом Ривзаном Курбановыми и сенатором Людмилой Боковой в 2014 году законопроект назван «актуальным и важным». Он предлагает наделить Госдуму и Совфед полномочиями по запрету на въезд иностранцам, которые совершили действия, «угрожающие национальным интересам России либо ущемляющие охраняемые в России интересы личности, общества, государства или общепризнанные в России национальные, исторические, духовные, культурные либо иные социальные ценности».

Правительство сделало отрицательное заключение по документу, отметив, что в нем не указаны критерии и принципы, по которым будут применяться ограничения. Кроме того, законопроект «выходит за рамки конституционных полномочий». После его рассмотрения комитетом по развитию гражданского общества законопроект будет дорабатываться.