Джабраилову назначен штраф в полмиллиона рублей

Тверской суд Москвы признал ​экс-сенатора и предпринимателя Умара Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Джабраилова обвинили в нарушении п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)за стрельбу в отеле Four Season в центре Москвы, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сам предприниматель заявил, что «более чем доволен» приговором.

Ранее обвинение просило назначить экс-сенатору два года срока условно. Сам он заявил, что считает меру необоснованной, так как она «не учитывают мою предыдущую жизнь и то, что я сделал для родины».

Защита Джабраилова просила назначить ему штраф.

Также суд назначил Джабраилову штраф в 4 тысячи рублей за употребление наркотических веществ.