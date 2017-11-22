Минздрав решил запретить курение кальянов в кафе

На федеральном портале правовых документов опубликован проект закона, запрещающего в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия использовать кальяны в организациях, оказывающих услуги общественного питания.

Подготовленный Минздравом проект предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Кроме того, ведомство предложило запретить курение при оказании всех видов услуг по перевозкам пассажиров, а также в подземных и надземных переходах. Помимо этого, законопроект предусматривает запрет на надписи, графические изображения, рисунки и подсветку на ящиках, в которых находятся табачные изделия в торговых залах.

Более того, Минздрав хочет запретить курение в коммунальных квартирах и в присутствии лиц, против этого возражающих, а также в личном транспорте в присутствии детей.

Обсуждаемый закон может вступить в силу с 1 июля 2018 года. Пункт о запрете кальянов в кафе — с 1 января 2019 года.