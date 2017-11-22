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22 ноября 2017, 10:37
музыка некролог

Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский
официальный сайт

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца Дмитрия Маликова.

Маликов сообщил данную информацию со ссылкой на поэтессу Лилию Виноградову, «которая с ним очень была близка и которая была там с ним».

Данную информацию также подтвердил РБК артист Иосиф Кобзон. Однако, по его словам, оперный певец скончался в Швейцарии.

Впоследствии представитель артиста в России подтвердила ТАСС информацию о его кончине в Лондоне.

Хворостовскому было 55 лет.

Напомним, в 2015 году у певца диагностировали опухоль головного мозга. Хворостовский прерывал концертную деятельность на несколько месяцев для курса лечения, но затем вернулся на сцену.

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