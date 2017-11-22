В Кремле отмежевались от конфликта между ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможное объединение самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик их внутренним делом, пишет РИА Новости.

Он также сообщил, что в Кремле есть понимание того, что сейчас происходит в Луганске, но подчеркнул, что не обладает детальной информацией.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко отмечал, что в республиках не готовы к объединению, так как это изменит минский формат.

Ранее со слов очевидцев сообщалось, что глава ЛНР Игорь Плотницкий бежал в Россию, так как утратил контроль над происходящим в Луганске. По некоторым данным, в Луганске оцеплено здание МВД и перекрыты несколько улиц, в городе замечены вооруженные люди в камуфляже.