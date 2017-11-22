Раненный при стрельбе в «Москва-Сити» сотрудник Росгвардии скончался

Следователь по особо важным делам СК РФ сообщил Пресненскому районному суду, что пострадавший в перестрелке в «Москва - Сити» сотрудник Росгвардии скончался в больнице. Об этом информирует РИА Новости.

Пресненский районный суд арестовал на два месяца до 18 января уроженца Махачкалы Магомеда Исмаилова, участвовавшего в конфликте с охранниками комплекса «Москва - Сити» и обвиняемого в хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Исмаилова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 января», — огласила судья Елена Абрамова.

Следователь по особо важным делам СК РФ ходатайствовал об аресте обвиняемого, так как его причастность к преступлению полностью подтверждена, а установить местопребывание других участников конфликта не представляется возможным. Причем есть подозрение, что они могут быть членами спортивного клуба, которым руководит Исмаилов. Его поддержал представитель прокуратуры.

Защита обвиняемого сначала просила отложить заседания, а после отказа предложила избрать мерой пресечения домашний арест или залог. В этом также было отказано.

Магомед Исмаилов себя виновным не признает.

«Мне передали телефон следователя, сказали, что меня спрашивают, проводят какие-то действия в отношении меня, и я сам явился в следственные органы», — сказал Исмаилов.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения Эльдару Хамидову, который обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.