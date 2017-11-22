Французские СМИ узнали причины задержания Керимова

Российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в отмывании десятков миллионов евро при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Действуя через подставные фирмы, он пытался скрыть деньги, полученные в результате уклонения от налогов.

Издание также сообщает, что вместе с Керимовым были задержаны четыре человека, которые работали на него на разных объектах недвижимости на Лазурном берегу, которыми он владеет. В частности, на мысе Антиб.

Следователи располагают документами, в которых приводилась заниженная стоимость домов, чтобы снизить суммы налогов.

22 ноября истекает срок содержания Керимова под стражей. Некоторые источники уверены, что ему будет предъявлено обвинение. Собеседник изданий утверждают, что французские правоохранительные органы занимаются делом Керимова с 2014 года.

Ранее сообщалось, что МИД РФ направил во Францию ноту протеста на том основании, что российский сенатор является должностным лицом и обладает иммунитетом.