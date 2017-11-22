Крутой назвал дату прощания с Хворостовским

Композитор Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским состоится в московском Концертном зале имени Чайковского.

Он также рассказал агентству, что если будут улажены все формальности в Лондоне, оно запланировано на 27 ноября.

«У Дмитрия осталось четверо детей, которые еще не на ногах. Это человек, который не допел, не дожил, не допереживал. Это огромная несправедливость», — сказал Крутой.

Ранее семья Хворостовского подтвердила информацию о его смерти.