Правительство РФ предложит самозанятым россиянам низкие налоги

Самозанятых россиян и мелких предпринимателей правительство намерено выманить «из тени» с помощью специальной системы налогообложения и низких налогов. Об этом «Ведомостям» рассказали информированные источники.

«От экстремальных методов вывода мелких предпринимателей из тени, например ограничения расчетов наличными, чиновники отказались и теперь обсуждают новый способ — ввести для них максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты», — сообщил собеседник издания.

Рассчитывать размер выплат будет Федеральная налоговая служба (ФНС), а перечисляться они будут через специальное мобильное приложение, которое будет работать как касса.

Собеседник из Минфина сообщил изданию, что в правительстве сочли эту идею изящной и простой. Эксперты считают, что дополнительный интерес к системе у самозанятых россиян можно подогреть гарантией того, что налоговики не станут задним числом выдвигать претензии в утаивании доходов. Кроме того, стоит пообещать населению, что минимальный налог через какое-то время не вырастет.