Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению

Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил генерала Ратко Младича за военные преступления в Боснии к пожизненному заключению, сообщают «Известия».

Судья Альфонс Ори заявил, что суд подтвердил 10 из 11 пунктов обвинения, предъявленных экс-командиру боснийских сербов. По некоторым источникам, Младич был удален из зала суда за выкрики в адрес зачитывающего приговор судьи.

Вина Младича доказана в эпизодах, включающих гонения и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, «геноцид, гонения, истребления и депортацию» в Сребренице, обстрел Сараева и содержание военных наблюдателей ООН в качестве заложников.

Ранее суд в Гааге признал генерала виновным в геноциде мусульман в июле 1995 года, когда было убито около 8 тысяч мужчин-мусульман.