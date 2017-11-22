22 ноября 2017, 09:08
В России появилась новая въездная виза
Правительство утвердило образец новой разновидности визы для въезда в страну. Она представляет собой визу в целях получения разрешения на временное проживание. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
«Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России», — сказано в документе правительства.
Подобного рода визу смогут выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
Она может быть только однократной.
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