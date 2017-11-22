В России появилась новая въездная виза

Правительство утвердило образец новой разновидности визы для въезда в страну. Она представляет собой визу в целях получения разрешения на временное проживание. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

«Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России», — сказано в документе правительства.

Подобного рода визу смогут выдавать диппредставительство или консульское учреждение при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание.

Она может быть только однократной.