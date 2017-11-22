Сулейман Керимов отказался признать вину

После беседы с представителями французской прокуратуры задержанный в Ницце российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов отказался признать свою вину, сообщает «Россия 24» (ВГТРК) со ссылкой на источники. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях в 2005-2008 годах на территории Франции.

Собеседник телеканала утверждает, что, так как Керимов прилетел во Францию не в составе делегации, власти страны уверены, что имели право его задержать.

О задержании Керимова стало известно 21 ноября. Посольство РФ во Франции заявило, что его сотрудники на месте, в полицейском участке, оказывают ему всю возможную поддержку.

Ранее сообщалось, что на принадлежащей ему французской вилле проводились обыски. Однако их причины не сообщались.

В окружении сенатора заявили, что вилла ему не принадлежит.