Самолет ВМС США упал недалеко от японского острова

Самолет ВМС США упал в Филиппинское море юго-восточнее японского острова Окинавы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммюнике, распространенное командованием 7-го оперативного флота США.

На борту самолета находились 11 пассажиров и членов экипажа. Борт следовал на авианосец «Рональд Рейган», который сейчас находится в этом районе.

Сейчас в районе падения самолета силами палубной авиации авианосца ведутся поисково-спасательные работы.

Причины крушения пока не уточняются.