«Онэксим» Прохорова обратился в суд с иском на 1,4 млрд рублей против «Открытие Холдинга»

В Арбитражный суд Москвы с иском против «Открытие Холдинга» обратилась группа «Онэксим» Михаила Прохорова. В карточке дела указано, что сумма исковых требований составляет около 1,42 млрд рублей. Подробности иска и суть претензий пока неизвестны.

Пресс-секретарь суда сообщил РБК, что иск поступил 20 ноября и будет рассмотрен в течение пяти дней.

Представители «Онэксима» и «Открытие Холдинга» от комментариев отказались.

29 августа ЦБ заявил о санации банка «ФБ Открытие», который находился под контролем «Открытия Холдинг». В рамках новой схемы оздоровления «Открытие» уже взял у ЦБ триллион рублей для замещения средств, выведенных клиентами.