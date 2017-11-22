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22 ноября 2017, 00:03
Мемория

Мемория. Виктор Пелевин

Футболка "Виктор Пелевин"
Футболка "Виктор Пелевин"
artelio.ru

22 ноября 1962 года родился писатель Виктор Пелевин. 
 

Личное дело

Виктор Олегович Пелевин (55 лет) родился в Москве в семье преподавателя военной кафедры МГТУ им. Баумана Олега Анатольевича Пелевина и Зинаиды Семёновны Пелевиной  — завотдела (по другим данным – директора) гастронома на Добрынинской площади в Москве.

Семья Пелевиных вместе с бабушкой по отцовской линии жила в коммунальной квартире в доме на Тверском бульваре рядом со зданием ТАСС. В середине 1970-х годов Пелевины  переехали в отдельную трёхкомнатную квартиру в районе Северное Чертаново.

В 1979 году Виктор Пелевин окончил среднюю английскую спецшколу № 31 (сейчас гимназия им. Капцовых № 1520). Школа, находившаяся в самом центре Москвы, считалась элитарной - в ней учились дети и внуки знаменитостей и больших начальников.

После окончания школы Виктор поступил в Московский энергетический институт (МЭИ) на факультет электрификации и автоматизации промышленности и транспорта, который окончил в 1985 году. После института был принят на должность инженера кафедры электрического транспорта МЭИ. В 1987 году поступил в очную аспирантуру МЭИ, в которой проучился два года, но так и не окончил, решив сменить род занятий. В середине августа 1988 года Пелевин подал заявление о приеме в Литературный институт имени Горького, на заочное отделение.

В 1989 году поступил в Литинститут (семинар прозы Михаила Лобанова), однако проучился недолго: в 1991 году Пелевина отчислили, по его собственным словам, с формулировкой «как утратившего связь» с вузом. По признанию самого писателя, учёба в Литературном институте ему ничего не дала.

На семинаре Лобанова Пелевин подружился с прозаиком Альбертом Егазаровым и поэтом (позднее — литературным критиком) Виктором Куллэ. Егазаров занимался бизнесом, торговал еще редкими тогда в Москве компьютерами. Впоследствии некоторые моменты биографии Егазарова Пелевин сделает частью собственной мифологизированной биографии. Так, когда в журнале «Знамя» готовилась публикация его повести «Омон Ра», писателя спросили, что указать в биографической справке, сопровождающей публикацию. «"Напиши - спекулировал компьютерами. Компьютерный спекулянт", - ответил Пелевин и заржал», - вспоминала редактор отдела прозы Виктория Шохина.

На заработанные торговлей деньги Егазаров решил основать своё издательство (сначала оно называлось «День», затем «Ворон» и «Миф»). Двумя его заместителями, по прозе и поэзии, стали Пелевин и Куллэ. Пелевин готовил к изданию трехтомник американского писателя и мистика Карлоса Кастанеды. За основу он взял известный по «самиздату» перевод Максимова, но практически полностью переписал исходный текст, который от этого очень выиграл.

С 1989 по 1990 год Пелевин работал штатным корреспондентом журнала «Face to Face». Также с 1989 года он сотрудничал с журналом «Наука и религия», где готовил публикации по восточному мистицизму. В декабрьском номере журнала за 1989 год был опубликован первый рассказ Пелевина «Колдун Игнат и люди». А в следующем номере вышла его статья «Гадание на рунах».

В 1991 году Пелевин выпустил свой первый сборник «Синий фонарь», в который, в частности, вошла знаменитая повесть «Принц Госплана». Сначала книга не была замечена критиками, однако спустя два года писатель получил за неё Малую букеровскую премию, а в 1994 году — премии «Интерпресскон» и «Золотая улитка».

В марте 1992 года журнал «Знамя» опубликовал роман Пелевина «Омон Ра», который привлёк внимание публики и критиков и был номинирован на Букеровскую премию.

Через год в том же журнале был опубликован следующий роман Пелевина — «Жизнь насекомых».

Став лауреатом Малой Букеровской премии за сборник рассказов «Синий фонарь», писатель помимо небольшой денежной суммы был награжден благотворительной поездкой в Англию. Своим знакомым он заявил, что будет там жить у знаменитого писателя Джона Фаулза. На самом же деле по просьбе председателя Букеровского комитета он около десяти дней прожил в Лондоне у искусствоведа-эмигранта Игоря Голомштока.

В 1993 году Пелевин опубликовал в «Независимой газете» эссе «Джон Фаулз и трагедия русского либерализма» в ответ на неодобрительные рецензии некоторых критиков на его творчество. Это эссе впоследствии стали называть «программным». В том же году Пелевин стал членом Союза журналистов России.

В 1996 году в том же «Знамени» был опубликован роман Пелевина «Чапаев и Пустота», который критики назвали первым в России «дзен-буддистским» романом. Роман получил премию «Странник-97», а в 2001 году вошёл в шорт-лист самой большой в мире литературной премии International Impac Dublin Literary Awards.

Через три года – в 1999 году – вышел постмодернистский  роман Пелевина «Generation П»  о поколении россиян, которое сформировалось во времена политических и экономических реформ 1990-х годов. В отличие от предыдущих вещей, роман вышел не в журнале, а сразу книгой, которая быстро приобрела статус культовой. В мире было продано более 3,5 миллионов экземпляров романа, книга получила ряд премий, в частности, немецкую литературную премию имени Рихарда Шёнфельда.

После «Generation П»  последовал довольно долгий перерыв в творчестве писателя. Лишь  в 2003 году вышел сборник Пелевина «Диалектика переходного периода. Из ниоткуда в никуда» («DПП. NN»), за который писатель получил премию Аполлона Григорьева и премию «Национальный бестселлер». Кроме того, «DПП (NN)» вошёл в шорт-лист премии Андрея Белого за 2003 год.

В 2006 году издательство «Эксмо» выпустило роман Пелевина «Empire V», который вошёл в шорт-лист премии «Большая книга».

В октябре 2009 года вышел роман Пелевина «t». Писатель стал лауреатом пятого сезона Национальной литературной премии «Большая книга» (2009—2010, третий приз) и победителем читательского голосования.

В декабре 2011 года Пелевин выпустил в издательстве «Эксмо» роман «S.N.U.F.F.», принесший ему премию «Электронная книга» в номинации «Проза года».

После этого один за другим выходят романы «Бэтман Аполло» (2013), «Любовь к трём цукербринам» (2014), «Смотритель» (2015), «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» (2016).

26 сентября 2017 года в издательстве «Эксмо» вышел пятнадцатый роман Виктора Пелевина «iPhuck 10» - о компьютерном полицейско-литературном алгоритме  по имени  Порфирий Петрович, который занимается расследованием преступлений и одновременно пишет роман. По оценке литературного критика Галины Юзефович, это «определенно лучший текст автора за последние годы — во всяком случае, самый интеллектуально захватывающий». Роман вошел в шорт-лист премии Андрея Белого в номинации «Проза», лауреатов которой объявят 30 ноября 2017 года на 19-й книжной ярмарке Non/Fiction в Москве. Материальное содержание премии составляет один рубль.

Виктор Пелевин не женат. По данным на начало 2000-х годов, он жил в Москве в районе Чертаново.

 

Чем знаменит

 
Виктор Пелевин

Один из самых популярных современных российских писателей, автор культовых романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота»,  «Generation "П"».

«Человек-загадка, мистер Икс российской литературы, писатель, любой роман которого становится бестселлером» - так называют СМИ Виктора Пелевина.

Творчество писателя мало кого оставляет равнодушным – им или восхищаются, или подвергают резкой критике. «Пелевин это вообще уже лакмусовая бумага современности, по отношению людей к нему уже можно судить — стоит строить с ними отношения и если да то на каком уровне», - написал о нем один из интернет-пользователей.

Книги Пелевина переведены на многие языки мира, включая японский и китайский.

 

О чем надо знать

Один из бытующих мифов о писателе – что Виктор Пелевин является наркоманом и именно поэтому знает, что такое состояние измененного сознания. Однако сам писатель неоднократно подчеркивал, что хотя его герои принимают наркотики, сам он наркоманом не является.

«Я уже давно не употребляю наркотиков. Единственный стимулятор в моей жизни - это китайский чай. Я научился ценить простое, ясное и трезвое состояние ума. Мне никуда из него не хочется уходить, это мой дом, мне в нем хорошо и уютно. Я много лет не пью и не курю. Для меня принимать наркотики или психотропы - это примерно как зимой раздеться догола, выйти на улицу и побежать куда-то трусцой по слякоти. Теоретически говоря, можно такое проделать, организм выдержит, но ничего привлекательного в такой прогулке я не вижу и никаких озарений от нее не жду», – заявил писатель в одном из интервью.

По его собственному признанию, бросил употреблять алкоголь после того, как его «угостили клофелином» и он пролежал 16 часов в коме в больнице им. Склифосовского.

Еще один из бытующих мифов о Пелевине гласит, что он контролирует сеть коммерческих ларьков. Корни этого мифа растут из 1991 года, когда  жена Виктора Куллэ Ольга открыла несколько коммерческих палаток. Куллэ устроил на эту работу своих друзей по Литинституту: литераторов Юлия Гуголева, Дмитрия Сучкова и Виктора Обухова. Как рассказывает Куллэ, Виктор Пелевин довольно часто заезжал туда «просто посидеть и выпить вина и водки».

Интересно, что спустя время поэта Юлия Гуголева Пелевин встретил в имиджмейкерском агентстве Глеба Павловского «Фонд эффективной политики». Есть мнение, что именно Гуголев стал прообразом Владилена Татарского в романе «Generation П».

 

Прямая речь

О творчестве: «Писать книгу за книгой - это все равно, что выдавливать из земли овощи с помощью химических ускорителей роста. Они будут пустышками, хотя выглядеть могут как настоящие. Писателю важно не только писать, иногда ему важно не писать. Причем важно это именно для его книг. В жизни тоже бывают циклы, зима и лето».

 

Об интернет-пиратстве: «Человек по природе добр и готов платить за то, чем пользуется, но только в том случае, если у него есть возможность сделать это без хлопот и головной боли. А интернет-бизнес в России сегодня построен таким образом, что украсть проще, чем купить, даже если вы готовы заплатить. Все это, конечно, не особенно важно - книга ведь пишется не для рынка, а для Прекрасного Читателя, если перефразировать Блока. Огурец растет не для того, чтобы его продали, а для того, чтобы его съели. Но осадок остается даже у огурца. У Астафьева была основанная на военном опыте книга, которая называлась "Прокляты и Убиты". А я бы мог написать пронзительный роман под названием "Скачан и Обосран". Только не буду - все равно его потом скачают и обосрут».

 

О влиянии общественного строя на литературу: «Ужас в том, что диктатура никогда не вредила литературе, скорее наоборот. Стендаль говорил, что тирания способствует появлению великого искусства, а демократия, наоборот, убивает его, потому что художник вынужден потакать вкусам своего сапожника. "Мастера и Маргариту" невозможно написать в открытом обществе. Но это не значит, что я предпочел бы жить при тирании - в конце концов, "Мастер и Маргарита" уже есть».

 

О пристрастии к хэппи эндам: «По-моему, хэппи энд — самое хорошее, что только может быть в литературе и в жизни. В принципе, у меня есть устойчивое стремление к хэппи энду. Дело в том, что литература в большой степени программирует жизнь, во всяком случае, жизнь того, кто пишет. Я это много раз испытывал на себе, и теперь десять раз подумаю, прежде чем отправить какого-нибудь второстепенного героя куда-нибудь».

 

8 фактов о Викторе Пелевине

  • Пелевин ведет закрытую от публики жизнь, не входит в «литературную тусовку», редко дает интервью и предпочитает общение в Интернете. Это стало поводом для многочисленных домыслов, в частности, утверждалось, что писателя «Виктор Пелевин» вообще не существует, а под этим именем работает группа авторов или компьютер. Последний роман писателя «iPhuck 10» можно трактовать как своеобразный ответ на это предположение.
  • Свою статью «Гадание по рунам», написанную для «Науки и религии», Пелевин использовал максимально возможно: сдал ее в качестве курсовой работы в Литинституте по курсу «Зарубежная литература Средних веков и Возрождения», а также продал кооперативу в качестве инструкции к набору рун.
  • Сам себя в качестве насекомого Пелевин видит как «богомола-агностика».
  • Пелевин увлекается буддизмом, часто бывает на Востоке: в Непале, Южной Корее, Китае и Японии.
  • Текст романа Пелевина «Empire V» появился в Интернете ещё до выхода книги. Представители издательства «Эксмо» утверждали, что это произошло в результате кражи, однако высказывались предположения, что это был маркетинговый ход.
  • У Виктора Пелевина нет и никогда не было аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Twitter, LiveJournal, ВКонтакте и т.п.). Любые якобы его аккаунты являются фальсификациями.
  • Эксклюзивными правами на произведения Виктора Пелевина на территории России обладает издательство «Эксмо».
  • С Виктором Пелевиным «связаться невозможно». Об этом сообщается на его сайте.

 

Материалы о Викторе Пелевине:

Настоящий Пелевин. «НГ», 29.08.2001

«Писатель Виктор Пелевин: "Олигархи работают героями моих книг"», Известия, 20.10.2008

Виртуальная конференция с Виктором Пелевиным

Виктор Пелевин: «Снимаюсь только 30 секунд и в очках!». КП, 22.11.12

Сайт творчества Виктора Пелевина

Статья о Викторе Пелевине в Википедии

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