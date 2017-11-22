В первом чтении принят законопроект об ужесточении ответственности живодеров

Госдума в первом чтении одобрила поправку к закону, ужесточающую наказание за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подобные противоправные действия в документе предлагается наказывать штрафом в размере 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Кроме того, нарушение может наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами или ограничением свободы на срок до года. Предусматривается также арест сроком до 6 месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Речь идет о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений.

Если подобные деяния были совершены в присутствии малолетнего или группой лиц, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, и были сопряжены с демонстрацией в СМИ, то инициатива предусматривает наказание штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы от года до двух лет, либо исправительным работами сроком до двух лет. Возможны замена на принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Второе чтение документа состоится 8 декабря, третье — 13 декабря. На рассмотрение Совфеда законопроект поступит 15 декабря.