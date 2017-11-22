Власти Украины заявили о побеге главы ЛНР в Россию

Глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики уехал в Россию.

«Согласно данным моих источников... Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию», — отметил он в своем Facebook.

Между тем, как заявили в Кремле, АП не поддерживает никакие силы в ЛНР, передает ТАСС. Ранее об этом писала газета РБК. Ссылаясь на на источник, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову, она писала, что Москва заняла сторону отстраненного от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с главой республики Игорем Плотницким.

«Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался», — отметил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.

Стоит отметить, что, по словам самого Плотницкого, блокирование центра Луганска вооруженными людьми является продолжением «кадровых изменений» по отстранению от должности главы МВД ЛНР.