СМИ сообщили о задержании сотрудников прокуратуры ЛНР

«Новая газета» сообщила, что утром 22 ноября некие вооруженные люди захватили здание прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным ресурса «Русская весна», туда могли проникнуть около 200 вооруженных людей.

Пока руководство республики официально не комментирует данную информацию.

Издание уточняет, что операцию проводит МВД ЛНР. Однако нет данных о том, что операция выполняется по распоряжению нового главы ведомства Владимира Черкова или по распоряжению сотрудников, лояльных отстраненному главе МВД Игорю Корнету.

Стоит отметить, что ранее Корнет предложил главе ЛНР Игорю Плотницкому «отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов».