МИД РФ опротестовал задержание сенатора Керимова во Франции

Министерство иностранных дел РФ направило Франции официальную ноту протеста в связи с задержанием и допросом в Ницце сенатора Сулеймана Керимова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета по иностранным делам Совфеда Константина Косачева.

В МИД РФ агентству подтвердили эту информацию, а также сообщили о вызове временного поверенного в делах Франции в России Поль-Бертрана Баретса.

Косачев рассказал, что в ноте указывается на статус Керимова как должностного лица, обладающего иммунитетом «от принудительных действий на территории других государств». МИД Франции в ответ заявил, что его судьбу будет решать французский Минюст, так как неприкосновенность распространяется только на действия, совершенные им в качестве должностного лица.

Напомним, вечером 20 ноября прилетевший во Францию с частным визитом член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Каримов был задержан в Ницце по подозрению в финансовых махинациях и неуплате налогов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти приложат все усилия для защиты «законных интересов» Керимова.