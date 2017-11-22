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22 ноября 2017, 14:24
биология киты

Синие киты становятся левшами и правшами в зависимости от глубины

Синий кит у побережья Южной Калифорнии
Синий кит у побережья Южной Калифорнии
Don Ramey Logan/Wikimedia Commons

Группа биологов во главе с Ари Фридлендером (Ari Friedlaender) из Орегонского университета обнаружила, что обитающие в Тихом океане синие киты (Balaenoptera musculus) могут становиться «правшами» или «левшами» в зависимости от глубины, на которой они в данный момент охотятся на свою постоянную добычу – планктон.

Подплывая к скоплению планктонных рачков, синий кит поворачивается вокруг своей продольной оси. Считается, что это позволяет ему лучше видеть цель. Затем он плывет вперед с открытым ртом, захватывая большое количество воды вместе с планктоном. После этого кит закрывает рот и выдвигает язык, чтобы через пластинки китового уса отцедить воду обратно в океан. А планктон остается у него во рту.

Ученые отслеживали, как добывают пищу синие киты у берегов Калифорнии, прикрепив датчики движения к 63 китам. Они обнаружили, что если глубина, на которой находится кит, превышает 70 метров, киты при добыче корма чаще поворачиваются вправо (по часовой стрелке), причем угол их поворота не более 180 градусов. Затем они возвращаются в исходное положение.  Если же глубина меньше, они делают поворот влево, и обычно совершают почти полный оборот вокруг своей оси.

Для 49 китов удалось проследить по 10 и более поворотов. Как оказалось, 28 из них предпочитают делать оборот только в одном направлении, причем 75 % поворачивается вправо. Ученые считают, что выбор направления при повороте показывает, что китам свойственна латеральность – различие правой и левой половин тела на физиологическом уровне. У людей подобная черта проявляется, в частности, в определении преобладающей руки, то есть разделению на левшей и правшей. «Люди считают латеральность («право- и леворучность») уникальной человеческой чертой, но на самом деле ее можно встретить у широкого спектра видов в животном мире, – говорит один из авторов исследования Джеймс Герберт-Рид из Стокгольмского университета. – Часто оказывается, что существа, наделенные латеральностью и поэтому выполняющие определенные действия чаще с одной стороны своего тела, получают от этого преимущества: они могут быть более эффективными при кормлении, лучше избегать хищников».

Необычное свойство синих китов менять предпочитаемое направление поворота ученые связывают с особенностями распределения рачков на больших и малых глубинах.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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