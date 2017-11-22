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22 ноября 2017, 12:23
Австралия мамонты музеи палеонтология

Начался визит в Австралию мамонтенка Любы

ABC News/Philippa McDonald

Посетители Австралийского музея в Сиднее смогут увидеть мамонтенка Любу. Уникальный экспонат прибыл туда из России для участия в выставке «Мамонты: гиганты ледникового периода», которая продлится в течение 2018 года.

Тело мамонтенка было обнаружено в 2007 году на полуострове Ямал ненцем-оленеводом Юрием Худи и его сыновьями. Юрий дал мамонтенку имя в честь своей жены. Находка стала самым полным сохранившимся телом мамонта, попавшим в руки ученых. Люба находился в зоне вечной мерзлоты, и оказалась на поверхности из-за того, что воды реки Юрибей размыли берег. Куратор отдела палеонтологии Австралийского музея Мэтью МакКерри называет Любу «самым совершенным мамонтом, который у нас есть».

Вес мумифицированного мамонтенка составляет около 50 килограммов, высота 85 сантиметров, а длина от хобота до хвоста 130 сантиметров. Возраст Любы на момент гибели составлял около года, а погибла она, согласно радиоуглеродному датированию около 42 тысяч лет назад. Предположительно, она увязла в глинистом дне реки, через которую переправлялось ее стадо. Изучение зубов Любы показало, что она родилась весной, после беременности примерно равной сроку беременности современных слонов. Постоянное место пребывания Любы – музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шимановского в Салехарде. Но она совершила немало путешествий для исследования и участия в музейных выставках. Люба уже побывала в Японии, Великобритании, Германии и США.

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