Макаки-крабоеды следят за гигиеной полости рта

Индийские биологи обнаружили, что живущие на острове Большой Никобар макаки-крабоеды (Macaca fascicularis umbrosus) уделяют большое внимание чистке зубов, используя с этой целью целый ряд орудий.

Ученые наблюдали за небольшой группой макак, живущей возле прибрежной деревни. Макаки-крабоеды едят не только крабов, но также насекомых, улиток, плоды, листья, орехи. Часто их пища бывает загрязнена, тогда макаки нередко полощут ее в воде или вытирают листьями. Как оказалось, после приема пищи они чистят свои зубы. Для этого они берут древесные волокна, листья травы, перья птиц, нейлоновые нити, металлическую проволоку и используют их в качестве зубной нити. Иногда они предварительно готовят это орудия, например, расщепляя волокна кокосового ореха. За таким занятием были замечены девять из двадцати животных. Ранее забота о зубах была отмечена у макак-крабоедов в Таиланде и у японских макак.

Помимо этого удалось обнаружить у макак с острова Большой Никобар еще один интересный тип, который ранее не встречался у этих обезьян и их ближайших родственников. Они подходят к кустарнику и начинают наносить по его ветвям удары, чтобы сбить на землю насекомых, которых потом собирают и едят.

Итоги наблюдений описаны в научном журнале Primates.