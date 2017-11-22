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22 ноября 2017, 17:34
Владимир Путин Реджеп Эрдоган Россия Сочи Турция

В Сочи начался трехсторонний саммит по ситуации в Сирии

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

В Сочи началась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер отмечал особую роль главы Турции и Ирана в астанинском урегулировании по Сирии. Путин подчеркнул, что без них прекращение боевых действий стало бы невозможным.

«Хочу отметить особую роль президента Турции, президента Ирана, если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации», — сказал Путин.

Президент России предложил совместно разработать комплексную программу возрождения Сирии.

«Уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии, укреплению ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — сказал Путин перед началом трехсторонней встречи.

Реджип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что уверен в принятии «критического решения» по Сирии. Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с совместным заявлением для прессы. После завершения саммита Путин отдельно встретится с президентом Ирана.

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