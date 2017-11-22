Кремль назвал Путина поклонником творчества Хворостовского

Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам таланта Дмитрия Хворостовского, который сегодня ушел из жизни. Президент был поклонником творчества Хворостовского», — заявил Песков. По его словам, Путин намерен также направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца в ближайшее время.

«В целом считаем его достоянием не только нашей отечественной культуры, но и мировой культуры. Это очень тяжелая потеря», — подчеркнули в Кремле.

Как сообщил ТАСС депутат Госдумы, артист Иосиф Кобзон, Хворостовский оставил завещание, в котором сообщил, что его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.

«Он оставил завещание... Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его и похоронить часть в Москве, а вторую часть — в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение», — пояснил Кобзон.

Ранее стало известно о смерти Хворостовского, который боролся с опухолью головного мозга.