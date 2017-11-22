Президент «Роспромбанка» арестован по обвинению в мошенничестве

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что ее ведомство предъявило обвинения главе «Роспромбанка» Сергею Салогубову. Об этом пишет ТАСС.

«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по заявлению Агентства по страхованию вкладов, по факту хищения имущества КБ "Роспромбанк", лицензия у которого была отозвана в сентябре 2016 года. Президенту банка Сергею Салогубову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Ему вменяются махинации с недвижимостью в Московской области, в результате которых банку был причинен ущерб на сумму 756 млн рублей, уточняет «Интерфакс».