В Кремле опровергли сведения о выбросе рутения-106

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают подтверждением информации о якобы имевших место выбросах рутения-106. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах, аварийных ситуациях, которые могли бы привести к подобному выбросу», — сказал Песков.

29 сентября – 3 октября немецкое ведомство по радиационной защите сообщило о присутствии в Европе следов радиоактивного вещества в безопасной для населения концентрации. Эпицентром выброса ведомство назвало Южный Урал. Российские лаборатории заявили, что никаких выбросов не зафиксировали.

Рутений-106 используется при проведении раковой терапии и при электроснабжении спутников. Оно может возникнуть пир переработке ядерных тепловыделяющихся элементов.