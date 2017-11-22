Участники саммита в Сочи исключили подрыв единства Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам встречи с лидерами Турции и Ирана было решено наращивать усилия для уничтожения экстремистских группировок, пишет «Интерфакс».

В совместном заявлении по результатам встречи президенты России, Турции и Ирана отметили, что ни одна политическая инициатива, в том числе, зоны деэскалации, не должна подрывать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии.

Главы трех держав-гарантов также договорились продолжить работу в астанинском формате для упрочения мира в Сирии.

«С удовлетворением констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом, подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения "Исламского государства", "Джабхат-ан-Нусры" (ИГ, обе организации запрещены в РФ) и других экстремистских группировок», — заявил Владимир Путин.

Президенты трех стран отметили, что при необходимости готовы провести еще один саммит по урегулированию ситуации в Сирии.