СМИ сообщили о сигналах в зоне поиска аргентинской подлодки

Спасатели и самолеты направлены в тот район поиска пропавшей аргентинской боевой подводной лодки «Сан-Хуан», где ранее был зафиксирован сигнал. Об этом пишет местная газета Clarin со ссылкой на источники.

Однако полученный сигнал был недостаточно сильным, поэтому пока невозможно определить, исходил он от пропавшей подводной лодки или от других объектов в той же зоне моря.

Между тем аргентинские больницы готовятся принять членов экипажа субмарины в случае установления с ней связи в ближайшее время.

Напомним, подлодка «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 17 ноября. Ее ищут ВМС США, NASA и три бразильских корабля.