Совфед единогласно поддержал закон о СМИ-иноагентах

Совет Федерации почти единогласно одобрил закон о СМИ-иноагентах, сообщает РИА Новости. За документ проголосовали 154 человека, один воздержался.

Госдума одобрила законопроект о признании средств массовой информации иностранным агентом при получении финансирования из-за рубежа 15 ноября.

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму. СПЧ указал на грубые нарушения процедур при принятии документа, а также отметил на неопределенность используемых формулировок.

Документ был принят как зеркальная мера после предписания Минюста США российскому телеканалу RT зарегистрироваться как иностранный агент.