В Google признались в сборе данных пользователей Android при выключенной геолокации

Смартфоны на Android даже при выключенных сервисах геолокации и при отсутствии сим-карты собирают информацию, с помощью которой можно вычислить местонахождение пользователя. Об этом сообщает Quartz.

Журналисты издания выяснили, что с начала 2017 года смартфоны собирают данные о близлежащих вышках и отправляют ее в Google.

В компании подтвердили, что действительно собирают Cell ID – идентификаторы сотовых вышек – на протяжении последних 11 месяцев. Но подчеркнули, что эти данные никогда не сохранялись.

«В январе этого года мы начали рассматривать возможность использования данных о Cell ID в качестве механизма, позволяющего увеличить скорость и качество доставки сообщений», – говорится в ответе представителя Google. Он также сообщил изданию, что в конце ноября эта практика будет прекращена.