22 ноября 2017, 11:17
СМИ сообщили о спецоперации в Тбилиси
Грузинская служба госбезопасности продолжает в Тбилиси контртеррористическую спецоперацию, начавшуюся 21 ноября, сообщает телеканал «Имеди».
На окраине Тбилиси в жилом доме заблокированы подозреваемые, ранее открывшие стрельбу по спецназу.
«Спецоперация все еще не прекращалась. Предположительно, должны задержать двух иностранцев, подозреваемых в терроризме», — сообщает телекомпания «Имеди».
По информации СМИ, в оцепленном районе слышны звуки стрельбы, в соседней школе отменены занятия.
По некоторым данным, ранен один из силовиков.
В доме могут укрываться террористы. К окраине Тбилиси начали стягивать бронетехнику.
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