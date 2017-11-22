СМИ сообщили о спецоперации в Тбилиси

Грузинская служба госбезопасности продолжает в Тбилиси контртеррористическую спецоперацию, начавшуюся 21 ноября, сообщает телеканал «Имеди».

На окраине Тбилиси в жилом доме заблокированы подозреваемые, ранее открывшие стрельбу по спецназу.

«Спецоперация все еще не прекращалась. Предположительно, должны задержать двух иностранцев, подозреваемых в терроризме», — сообщает телекомпания «Имеди».

По информации СМИ, в оцепленном районе слышны звуки стрельбы, в соседней школе отменены занятия.

По некоторым данным, ранен один из силовиков.

В доме могут укрываться террористы. К окраине Тбилиси начали стягивать бронетехнику.