В Тбилиси спецслужбы завершили контртеррористическую спецоперацию

Служба государственной безопасности Грузии сообщила телекомпании «Рустави 2», что на окраине Тбилиси завершена спецоперация по поимке подозреваемых в терроризме.

«Служба государственной безопасности подтвердила, что спецоперация завершена. Территорию, где проходила операция, покидают сотрудники спецназа и бронемашины. Распространяется информация о еще двух раненых спецназовцах, однако официальные подтверждения Минздрав пока не давал», — сообщил телеканал.

Как ранее сообщал «Интерфакс», спецоперация продолжалась около 20 часов. По сообщениям местных агентств, силовики штурмовали квартиру, в которой забаррикадировались двое предполагаемых приверженцев террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), не являющихся гражданами Грузии. Источники сообщили о задержании одного из них. Кроме того, собеседник агентства из тбилисской клиники заявил, что раненного в голову спецназовца спасти не удалось.